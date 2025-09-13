‎Autosuffisance en riz à Kolda : Le PAIS (programme agricole Italie-Sénégal) satisfait de sa campagne... ‎

‎Dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire en riz, le PAIS a effectué une visite dans ses zones d'intervention. Ainsi, après avoir doté les producteurs de tracteurs et de motoculteurs, le programme a constaté un bon état des plants de riz dans les vallées aménagées.

‎Dans cette dynamique, les producteurs se disent satisfaits de l'appui technique du programme. D'ailleurs, selon ces derniers, avec cette belle avancée des cultures, ils présagent un bon hivernage. Du reste, ce sont de telles initiatives qui participeront à lutter contre l'insécurité alimentaire dans le monde rural...