‎Accident de la circulation à Kolda : Un tracteur tue deux enfants...

Un tragique accident de la circulation s’est produit en plein centre-ville, lorsqu’un tracteur chargé de sable a violemment percuté une moto.
Selon les informations recueillies, le choc a été fatal à deux enfants. Le premier, âgé de 4 ans, a malheureusement perdu la vie sur le coup, tandis que le second, âgé de 6 ans, a succombé à ses blessures lors de son évacuation vers l’hôpital régional.
Le motocycliste, père du premier enfant décédé, s’en est sorti avec quelques égratignures, selon les mêmes sources. Il a été pris en charge par les secours.
Le chauffeur du tracteur a, quant à lui, été interpellé et se trouve actuellement entre les mains de la justice, tandis qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.
