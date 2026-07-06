‎‎VÉLINGARA (Kolda) : Mansour Faye (Maire/Saint-Louis) en campagne agricole invite le duo Diomaye-Sonko à s'occuper des urgences...

En campagne agricole dans son champ à Vélingara (région de Kolda), Mansour Faye le Maire de Saint-Louis n'a pas manqué d'égratigner Sonko et Diomaye. Dans la foulée, il invite ces derniers dans sa page Facebook à s'atteler aux urgences des Sénégalais au lieu de s'adonner à la politique politicienne.
"Au lieu de se consacrer aux urgences du pays et aux préoccupations des populations, l’un des tenants du pouvoir s’emploie à « draguer » des maires en vue de la création d’un hypothétique parti politique, tandis que l’autre, le fuyard, dans ce qu’il sait le mieux faire, tente encore de leurrer le peuple, avec des prétendument ventes de cartes…"
"Pauvre de nous!!!! Bref, Malgré les épreuves difficiles du moment, je souhaite, à nos vaillants et courageux agriculteurs, une campagne agricole abondante et couronnée de succès", conclut-il.
-
[ Contribution] Créer un parti autour du Président Bassirou Diomaye Faye : une nécessité politique pour la stabilité institutionnelle ?
-
Difficultés rencontrées par les usagers des postes de péage sur l'autoroute reliant Dakar à Thiès : le forum Civil interpelle EIFFAGE
-
Mali: l'armée et l'Africa Corps russe tiennent le camp d'Anéfis, assiégé et bombardé
-
Le Hamas dissout ses instances dirigeantes, ce qui change à Gaza
-
Jusqu'à la dernière seconde ! Le Cap-Vert nous offre la plus belle image du football !