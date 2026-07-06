‎‎VÉLINGARA (Kolda) : Mansour Faye (Maire/Saint-Louis) en campagne agricole invite le duo Diomaye-Sonko à s'occuper des urgences...

‎‎En campagne agricole dans son champ à Vélingara (région de Kolda), Mansour Faye le Maire de Saint-Louis n'a pas manqué d'égratigner Sonko et Diomaye. Dans la foulée, il invite ces derniers dans sa page Facebook à s'atteler aux urgences des Sénégalais au lieu de s'adonner à la politique politicienne.



‎



‎"Au lieu de se consacrer aux urgences du pays et aux préoccupations des populations, l’un des tenants du pouvoir s’emploie à « draguer » des maires en vue de la création d’un hypothétique parti politique, tandis que l’autre, le fuyard, dans ce qu’il sait le mieux faire, tente encore de leurrer le peuple, avec des prétendument ventes de cartes…"



‎"Pauvre de nous!!!! Bref, Malgré les épreuves difficiles du moment, je souhaite, à nos vaillants et courageux agriculteurs, une campagne agricole abondante et couronnée de succès", conclut-il.

