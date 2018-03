​United Bank for Africa étend sa présence au Royaume-Uni avec l’obtention d’un agrément de banque de gros de la part des autorités de régulation britanniques (PRA)

United Bank for Africa, la banque africaine de référence à l’échelle mondiale (Africa’s global bank), a annoncé aujourd’hui que sa filiale londonienne a obtenu l’agrément pour exercer des activités de services bancaires de gros au Royaume-Uni. Suite à cette autorisation, UBA est devenue aujourd’hui la seule banque subsaharienne à exercer des activités bancaires à New York et à Londres, ainsi que dans 20 autres pays d’Afrique.

M. Kennedy Uzoka, Directeur Général du Groupe UBA, a déclaré à propos de cette réalisation historique: “Cette autorisation renforce nos capacités à répondre aux croissants besoins de financement transfrontalier de nos clients. Il améliore la couverture de nos clients et nos offres de produits tout en positionnant notre Groupe comme un canal optimal pour les investissements commerciaux et étrangers vers et à travers l’Afrique ainsi que les flux d’exportation vers le Royaume-Uni. Surtout, cet agrément nous permettra de répondre à notre aspiration de renforcer l’intermédiation financière en Afrique subsaharienne et de fournir le soutien financier nécessaire au secteur réel de l’économie africaine dans son ensemble”.

M. Andrew Martin, Directeur Général de United Bank for Africa (UK) LTD (UBA UK), a ajouté que “ce meilleur positionnement de nos activités est opportun, car il arrive à un moment où le Royaume-Uni cherche à développer le commerce et renforcer ses liens économiques avec le Nigeria en particulier et l’Afrique en général”.

Dans le cadre du processus de transformation, résultant de l’autorisation, le nom actuel de UBA Capital (Europe) Ltd deviendra United Bank for Africa (UK) LTD. Outre une gamme complète de services de trésorerie, des offres de gestion de la trésorerie, de prêts aux entreprises et de dépôts de grandes entreprises et institutions aux contreparties professionnelles et éligibles, les opérations de United Bank for Africa (UK) Limited couvrent maintenant tous les aspects du financement du commerce, d’émission, d’acceptation, de confirmation et de refinancement des lettres de crédit de différentes variantes, y compris les lettres de crédit Standby.

United Bank for Africa, l’une des principales institutions financières panafricaines, offre des services bancaires à plus de quatorze millions de clients, dans 1 000 agences et points de contact dans 19 pays africains. UBA relie les personnes et les entreprises à travers l’Afrique avec une présence aux États-Unis d’Amérique, au Royaume-Uni et en France.