​Un accident sur la route de Yoff fait plusieurs blessés

Un taxi qui voulait éviter une personne s’apprêtant à traverser la route a fini sa folle course dans le décor. En voulant manœuvrer pour maitriser la voiture, le chauffeur a fait du véritable rentre-dedans à des passants et à des usagers de la route qui attendaient sur le trottoir vers la passerelle de Nord foire sur la route de Yoff. Le bilan fait état de plusieurs blessés et des dégâts matériels.