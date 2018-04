​Tournoi international : Les U17 de Diambars remporte la médaille de bronze

L'institut Diambars a remporté la médaille de bronze à la 2e édition du tournoi international U17, qui s’est déroulé au Maroc du 4 au 8 avril, nous apprend le quotidien Stades.



Après s'être arrêtés aux portes des demi-finales, les académiciens sont allés chercher la victoire à la petite finale. Rarement inquiété dans le match de classement pour le podium face au Mali (3-1), Diambars a effacé la déception née de son élimination en demi-finale. Les U17 de Diambars achèvent donc le tournoi avec une place sur le podium.



En poules, Diambars avait fini deuxième après avoir dominé Benfica de Lisbonne (1-1, TAB 4-3) et Osasuna (3-1), contre une défaite face à l’académie Mohamed V (1-0).



Les marocains, qui ont terminé premiers de cette poule A, se sont fait battre en finale par l’ASEC d’Abidjan (1-0). Les ivoiriens étaient leaders de la poule B devant la sélection malienne, FUS Rabat et Far Rabat.



Avec 7 buts, Diambars a été la meilleure attaque du tournoi. Huit équipes divisées en deux poules ont participé à la compétition...