​Thiès : "Nous devons inéluctablement aller vers un rajeunissement de l'élite politique dirigeante" (Abdoulaye Dièye)

Les défis sont nombreux et les enjeux de taille. Le plénipotentiaire à Thiès-Est de la coalition BBY, Abdoulaye Dièye, par ailleurs président du mouvement "Siggi Jotna", a fait face à la presse pour remercier et féliciter les jeunes, les femmes de son mouvement et ses camarades de la mouvance présidentielle.

Même si le BBY n'a pas gagné lors des législatives, selon lui, tous les responsables ont mis la main à la pâte pour la victoire de la mouvance présidentielle. Cependant, Abdoulaye Dièye est convaincu que "Thiès doit subir des changements profonds. En atteste, estime-t-il, le message révélateur de l'électorat. "Nous devons inéluctablement aller vers un rajeunissement de l'élite politique dirigeante et vers une alternance forcée dans la distribution des responsabilités. Son exclusion du dispositif de redistribution des cartes serait une erreur d'appréciation grave", a-t-il précisé. Le leader de "Siggi Jotna" réaffirme également tout son soutien et sa disponibilité au Président Macky Sall pour les défis futurs...