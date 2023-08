​Sommet Russie-Afrique, Conseil présidentiel en Gambie: Me Aïssata Tall Sall revient sur les axes de coopération avec le Sénégal

Le format « Gouvernement face à la presse » se poursuit avec l’évolution de l’actualité nationale et internationale qui se trouve présentement très fournie. Ce matin, le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, Aïssata Tall Sall, celui du commerce, de la consommation et des PME et porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana et du ministre auprès du ministre des affaires étrangères chargé des sénégalais de l’extérieur, Annette Seck Ndiaye ont fait face aux journalistes pour évoquer plusieurs questions d’actualité.







Il a été question de parler de diplomatie avec notamment la question du coup d’Etat au Niger. Le sommet Russie-Afrique aussi, a été abordé par le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur qui a pris part à ce rendez-vous avec le président de la République Macky Sall.







Le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur a rendu compte du sommet Russie-Afrique en déclinant les impressions du président Vladimir Poutine sur la coopération entre le Sénégal et son pays. Me Aïssata Tall Sall rappelle que ce sommet qui a vu la participation de 49 pays a permis au chef du Kremlin de réitérer son engagement auprès du Sénégal pour une coopération plus soutenue dans plusieurs domaines. Le ministre des affaire étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a aussi évoqué la visite du chef de l’Etat en Gambie et s’est félicité des conventions de partenariats entre les pays frères.







Aussi, le point sera fait sur le phénomène de l’immigration clandestine qui prend de plus en plus d’ampleur avec les décès en mer. D’ailleurs, c’est le ministre chargé des Sénégalais de l’extérieur qui a fait le point sur le rapatriement des migrants bloqués à Dakhla. Le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, avec ses collègues le ministre porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana et Annette Seck Ndiaye, sont revenus sur d’autres point saillants de l’actualité.







En effet, ce rendez-vous avec la presse a été également une occasion de soulever les questions d’actualité liées à l’acte criminel posé sur le bus TATA de AFTU mardi dernier à hauteur de Yarakh. Mais également politico-judiciaire avec la présence sur le territoire national de l’avocat franco-espagnol, Juan Branco. C’est le ministre Me Aïssata Tall Sall qui est revenu, après les interpellations des journalistes sur les circonstances de sa présence à Dakar. L’arrestation de Ousmane Sonko ainsi que les questions de libertés sont tout autant de sujets évoqués lors de cette entretien avec la presse.