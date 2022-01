​Sénégal vs Guinée équatoriale : Ismaïla Sarr fait le break pour les Lions (3-1)

L'histoire est belle ! Après sa blessure et un très long feuilleton entre Watford et la fédération sénégalaise de football concernant sa participation à la CAN, Ismaïla Sarr a inscrit le but du 3-1. Faisant ses débuts à cette CAN, il vient de marquer le troisième but du Sénégal contre la Guinée équatoriale (3-0,79e) Sur une superbe passe du latéral gauche Saliou Ciss. Iso fait ainsi le break au stade Ahmadou Ahidjo. Les lions filent droit vers la demi-finale...