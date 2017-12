​Rétrospectives 2017 : Le PUR exploit des Moustarchidines, en attendant 2019

L’année 2016 a révélé sur la scène politique deux inspecteurs des impôts et des domaines appelés à jouer un rôle déterminant dans le futur, si on se fie aux projections des augures : il s’agit de Amadou Bâ, auteur de réelles performances au référendum de cette année-là dans la commune de Dakar au plus lourd poids électoral, les Parcelles Assainies et de Ousmane Sonko, qui a surfé sur la bulle PETROTIM pour se conférer un statut de martyr. Bulle qui aurait emporté l’ex-patronne de l’OFNAC Nafi Ngom Keïta avant de s’effondrer comme un ballon de Baudruche. C’est ainsi que de nombreux observateurs du landerneau qui s’attendaient à ce que le leader de PASTEF (ou dans le même cas Abdoul Mbaye) confirmât cette popularité aux Législatives du 30 juillet 2017, en éclipsant ceux qu’on appelle, comme si on les stigmatisait, les politiciens professionnels, ont commis une erreur de perception.

La politique étant capable des surprises les plus spectaculaires, c’est le Parti pour l'unité et le rassemblement (PUR), qui n’était jusque-là connu que des initiés, qui, au soir du 30 juillet, déjoue tous les pronostics, en se classant quatrième derrière des méga-coalitions comme Benno Bokk Yakaar, Wattu Senegaal et Manko Taxawu Senegaal.

Fort de ces performances, le P. Issa Sall, coordonnateur du PUR, s’autoproclame chef de l’opposition au lendemain des législatives de juillet 2017 en ces termes : « Les chiffres prouvent à suffisance que le PUR est le premier parti politique au Sénégal. En effet, sur les 47 listes de partis et coalitions de partis qui étaient en lice pour ces joutes électorales, il n’y avait que trois partis dont le PUR. Et sur les trois, seul le PUR, qui était en phase de redynamisation, a réussi la percée en obtenant trois sièges ».

En perspective de la présidentielle de 2019, il ne manque pas d’hypothèses pour établir que le Parti pour l’unité et le rassemblement, qui serait circonscrit dans les zones où le Mouvement Moustarchidines Wal Moustarchidates de Serigne Moustapha Sy est bien implanté, ne saurait dépasser ce plafond.

En tout cas, les résultats issus des législatives indiquent que ces performances reflètent l’obédience confrérique des dirigeants de ce parti en épousant la configuration géographique du Mouvement des Moustarchidines Wal Moustarchidates à travers le territoire national.

En guise d’illustration, le PUR a obtenu 14 129 voix à Tivaouane, 14 147 voix à Louga, 15 040 voix à Rufisque et enregistre ses plus faibles scores à Diourbel 695 voix, Mbacké 665 voix et Bambey 560 voix.

Le pic a été atteint à Pikine où la grande révélation de ces Législatives a eu 24 391 voix, soit 15 % des suffrages dans ce département qui abrite plusieurs dahiras du mouvement religieux cité plus haut. A Dakar, le PUR a engrangé 15 432 voix et hérite d’un total de 153 859 voix à travers les quatorze régions du Sénégal et la Diaspora.

Coalition entre le PUR et les kalifistes : le scénario qui fait peur

Dans un entretien diffusé le dimanche 17 décembre 2017 sur SEN TV, le Pr. Issa Sall, invité à l’émission SEN JOTAAY, a réfuté ce prisme déformant et pense que son parti peut faire mieux à la prochaine présidentielle.

En direction de cette échéance, d’aucuns redoutent une jonction entre le PUR et le camp de Khalifa. Cela, eu égard à l’engagement de leur guide spirituel Serigne Moustapha Sy aux côtés du maire de Dakar.

En politique tout est possible, ainsi qu’en atteste la percée du PUR. Toutefois, aux Législatives de 2012, Bess Du Niak de Serigne Mansour Sy Djamil avait presque réussi la même prouesse avant de subir les contrecoups de plusieurs départs au fil des années. Comme quoi : les résultats électoraux portent toujours la marque variable des enjeux et des acteurs du moment. 2019 est une autre élection (au singulier), où il s’agit de la rencontre entre un homme et son peuple.