​Rétablissement de l’internet des données mobiles : Le RESTIC salue la diligence des acteurs des télécommunications

Après le rétablissement de l’internet mobile, le réseau des entreprises des acteurs des technologies de l’information et de la communication (RESTIC) a estimé que ses préoccupations et celles de tout l’écosystème du numérique et du digital ont été bien comprises. C’est la raison pour laquelle, à travers un communiqué, elle salue les effort du ministre de l’économie numérique, des opérateurs et de l’ARTP pour cet élan patriotique afin de rétablir la bande passante et mettre fin à l’impact de la coupure d’internet dans l'activité économique et commerciale.







Toutefois, le réseau des entreprises du secteur des technologies de l’information et de la télécommunication prend acte de la transparence avec laquelle les opérateurs ont procédé et communiqué durant cette période délicate pour le Sénégal mais les invite par ailleurs à revoir les clauses des contrats de concession surtout pour la licence 5G dont le déploiement est imminent.







Le réseau invite l’État à consolider et approfondir le climat politique afin que l’activité économique post–covid puisse aider notre pays à atteindre ses objectifs de croissance économique et de progrès social.