​Remboursement de 250 millions à Ecotra : Moumy Kébé déboutée sur toutes ses demandes

La femme d’affaires Moumy Kébé traverse une très mauvaise passe informe le quotidien « Libération ». Et pour cause selon la meme source ses comptes sis à la Sgbs, à Ecobank et à la Cbeao avaient fait l’objet d’une saisie. La femme d’affaires a actionné le tribunal des référés pour une main levée mais le juge a ordonné, ce 31 août, la continuation des poursuites avant de la débouter sur toutes ses demandes révele le journal. Cette saisie fait suite à une condamnation du tribunal à rembourser une créance de 250 millions de Fcfa à Ecotra d’Abdoulaye Sylla.