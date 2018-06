​Ramadan-Guediawaye : Aliou Sall « inonde » les Daaras du département de vivres

2018 années sociale, le maire de Guediawaye semble en faire son crédo. Personne plus que le frangin du Président Macky Sall ne met mieux en branle ce slogan cher au Chef de l’Etat. En effet, le Directeur de la caisse de dépôts et consignations a encore « inondé » de vivres les personnes en situation économique difficile. En effet après l'association des personnes du 3 âge, les imams et les délégués de quartiers, les Daaras du département ont reçu la visite du maire Aliou Sall qui a bien voulu les accompagné. « 2018 année sociale », une réalité à Guediawaye