​RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE / Tigo soulage les 134 bébés de la pouponnière de Mbour

C'est dans un élan de solidarité et de générosité incommensurable que la direction de Tigo s'est rendue à la pouponnière de Mbour pour lui apporter son soutien.

Selon Samba Koita, le directeur technique de Tigo, ce geste vient montrer leur attachement à la responsabilité sociétale d'entreprise. Interpellé pour évaluer le don composé de couches, lait, eau minérale, sacs d'oignons et divers autres produits de consommation, il estimera que ce qui importe pour eux, c'est d'avoir fait un geste.

Pour conclure, Mr Koïta d'inviter les Sénégalais à s'y rendre, ce qui à son avis, les pousserait sûrement à faire des gestes. Cependant le coordinateur de la pouponnière, Omar Gaye, précisera que les enfants internés viennent de partout dans le Sénégal. Par ailleurs, le responsable de la pouponnière de lancer un cri de cœur à l'endroit des autorités sénégalaises : "Nous avons saisi l'État voilà un an, pour une reconnaissance d'utilité publique, ce qui aurait réglé de manière définitive nos problèmes..."