​RÉCITAL DE CORAN / Serigne Iba Tall Mbacké de Darou Salam pour une paix post-électorale imperturbable au Sénégal

Darou Salam, cité religieuse de Malé Cheikh Anta Mbacké, a abrité ces dernières 24 heures, des séances de récital de Coran organisées par Serigne Iba Tall Mbacké Ibn Serigne Ibra Ndar. Le Mbacké-Mbacké qui mentionne que le livre Saint a été parcouru à 56 reprises, confie que son objectif était de formuler des prières pour que le Sénégal demeure dans la paix et la sérénité.

« Nous sortons d'une élection présidentielle qui avait suscité énormément d'engouement. Aujourd'hui que l'opération a connu son épilogue, nous souhaitons que tout le monde se remette au travail et que nul ne se hasarde à perturber ce pays. Un Président de la République a été élu, en la personne de Son Excellence Macky Sall. Que tout le monde l'accompagne et prie pour qu'il réussisse dans sa mission. Nous voulons une paix et une sérénité imperturbables dans ce pays. Dieu sait exaucer les prières de ses esclaves surtout quand celles-ci sont formulées dans une cité comme Darou Salam qui a été fondée par Cheikh Amadou Bamba ». La rencontre a enregistré la présence de plusieurs personnalités religieuses de Mbacké.