​Pérennisation du Waqf en Afrique subsaharienne : L’exemple de réussite du Sénégal comme modèle de développement de pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre

Sept pays d’Afrique de l’Ouest et du centre sont à Dakar pour apprendre du Sénégal son modèle de développement de la finance islamique. C’est ainsi qu’un atelier de deux jours avec des représentants de ces pays est initié à Dakar pour le partage d’expérience. «Le Sénégal nourrit l’ambition de voir l’Afrique subsaharienne devenir une région ou l’écosystème du waqf, un instrument de la finance islamique connaît un développement harmonieux » révèle Racine Bâ, directeur général du waqf.



Il faut signaler que le Sénégal est le premier pays d’Afrique subsaharienne à se doter d’un cadre juridique et institutionnel sur le waqf. Partant de cette expérience, fait savoir le directeur général du waqf que « d’autres Etats d’Afrique de l’Ouest et du centre sont venus au Sénégal en 2019 des visites de travail et d’imprégnation » s’est réjoui M. Bâ



« Ledit programme vise à étendre le waqf en Afrique de l’Ouest et du Centre et d’en faire un instrument de développement social » s’est-il projeté. « Le programme de projet de coopération comporte quatre composantes : la mise en place d’un cadre juridique et institutionnel sur le Waqf ; la création et l’opérationnalisation des institutions nationales en charge de la gestion des Waqf ; le développement et la gestion des investissements Waqf au Sénégal et dans les autres pays membres de l’initiative ; la gestion et la coordination du programme » conclut le directeur qui s’exprimait lors de l’ouverture de l’atelier de partage des connaissances et validation du programme de coopération régionale pour le développement des écosystèmes nationaux du waqf en Afrique du centre et de l’ouest.