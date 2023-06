​Participation aux violentes manifestations au Sénégal : 79 guinéens interpellés et expulsés vers leur pays d’origine

Les arrestations suite aux manifestations violentes qui ont éclaté se poursuivent dans les rangs des participants. En effet, il y a eu « 79 guinéens arrêtés ». Après leur arrestation, les autorités sénégalaises ont estimé, tenant compte des relations amicales entre le Sénégal et la Guinée, « d’expulser ces guinéens plutôt que l’option judiciaire ».



Les autorités sénégalaises avaient le choix d’expulser ces guinéens ou de les traduire devant les juridictions du pays. À cause de l’amitié qui lie le Sénégal à la Guinée, affirme le ministre Dr Morissanda Kouyaté, « ils ont choisi de les expulser ». Le chef de la diplomatie guinéenne, Dr Morissanda Kouyaté, au cours d’un point de presse ce samedi dont Laguinee.info nous donne le contenu, « un premier groupe de 31 guinéens dont 19 hommes et 12 femmes ont été arrêtés. (…). Il y a un deuxième groupe de 48 guinéens, dont 12 enfants, 18 hommes adultes et 18 femmes adultes. D’ailleurs, ce dernier groupe est déjà à la frontière entre la Guinée et le Sénégal, à Boundoufourdou ».







Les autorités guinéennes vont faire les vérifications nécessaires pour s’assurer que tous ceux qui ont été expulsés ne se sont pas frauduleusement procurés un passeport guinéen.