​Nécrologie : Cheikh Ngaido Ba n’est plus

Le président de l’association des cinéastes du Sénégal n’est plus. Homme politique aussi, membre du conseil économique social et environnemental, il dirigeait la Commission de l'artisanat, de la Culture, du Tourisme et des sports. Il a été rappelé à Dieu à l’Hôpital principal de Dakar. Dakaractu présente ses condoléances à sa famille mais aussi à la Nation.