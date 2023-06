L’ancien parlementaire de Bess du gnack a pris la parole à l’occasion de l’ouverture du dialogue nationale. Face au président de la République et des leaders qui ont accepté le dialogue, Serigne Moustapha Sy Djamil précise sa sortie de la coalition Yewwi Askan Wi. « Je suis distant. Je ne suis ni de la majorité ni de l’opposition. Moustapha Sy Djamil: Dama teubé ci kamb Benno dale ci dayou yewwi mou tangue lole ma teubatt ( j’ai quitté Benno met malheureusement j’ai trouvé pire à yewwi …) » fait-il savoir.







Revant sur le dialogue, le guide religieux manifeste l’espoir de voir ce dialogue donner des résultats utiles pour la République. « Je suis convaincu qu’avec ce dialogue, nous allons aider le nouveau monde à apparaitre et nous éviter des monstres et la tyrannie, de la médiocrité qui semble régner dans ce pays » « C’est heureux de voir le président de la République ait pris l’initiative d’appeler tout le monde » fait-il savoir.