​Mobilisation : La F24 annonce des manifestations les 9 et 10 juin prochains

La plateforme F24 a tenu une conférence de presse ce lundi pour dénoncer les arrestations au cours des récentes manifestations. Mais aussi et surtout, les 16 morts qui, selon la plateforme, sont causés par le régime de Macky Sall.







La F24 se dit prête à s’engager pour déjouer les actes posés par le Président Macky Sall. Et pour ce faire, il faut lancer une vague de marche pour faire face à ce qu’elle appelle « un mensonge d’Etat ».







Une première manifestation sera organisée le 9 juin prochain à Dakar et partout sur le territoire national. Mais le jour suivant Aliou Sané et ses camarades vont envahir tout le long de la Vdn pour montrer leur mécontentement.