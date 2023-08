​Ministre Abdou Karim Fofana: « L’acte sur le bus TATA est terroriste… »

Le ministre du commerce de la Consommation et des PME, par ailleurs, porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana est, face à la presse, ce 3 août, revenu sur l’acte criminel perpétré sur un bus TATA à hauteur de Yarakh. Il l’a qualifié d’attentat terroriste.



« C’est une attaque issue de manifestations politiques (…) c’est utilisé de moyens de violence pour atteindre un but politique. A Dakar, sans manifestation politique, vous n’avez jamais vu des gens attaquer des bus y jeter des cocktails Molotov jusqu’à commettre des meurtres. Quand on parle de terrorisme ce n’est pas un terme de trop. », a confié Abdou Karim Fofana.



Revenant sur la dissolution du Pastef - Les patriotes, le ministre a expliqué que la décision n’a pas à être liée à un procès pour être exécutée. Selon lui, le parti politique a été dissout pour manque à ses obligations.



« Vous avez vu depuis 2021, un nombre important d’appels à l’insurrection, une promotion de la violence qui n’a jamais existé au Sénégal. », a soutenu le porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana.