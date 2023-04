​Médina Baye: Cérémonie de pose de la première pierre des Grands Travaux de la Fayda Tidjaniyya.

La pose de la première pierre des Grands Travaux de la Fayda Tidjaniyya a été paraphée cet après-midi, sous la présidence effective du khalife général de Médina Baye, Serigne Mahi Ibrahima Niass.



Il s'agit de 12 projets qui seront réalisés dans la cité de Mawlana Cheikh Al Islam Baye Niass, à Dakar et à l'extérieur du pays.



En guise de premier jet, les travaux de l'esplanade ont démarré dernièrement et les murs ont d'ailleurs commencé à sortir de terre.



Cet après-midi, autorités administratives, religieuses( les différentes confrèries du pays), étatiques et locales ont pris part à cette cérémonie, au cours de laquelle plusieurs contributions à coûts de millions ont été annoncées pour la réalisation de ces travaux.



À rappeler que le gouvernement a été représenté par le ministre-conseiller Mohamed Ndiaye Rahma. Les différents guides religieux du pays ont envoyé des délégations dont celui de Touba, représenté par Serigne Kosso Mbacké...