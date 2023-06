​Médias : le tribunal du Cored s'est prononcé sur 12 affaires en 11 mois et a émis des avis.

Le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (Cored) a rendu publique ce 31 mai 2023 lors d’une conférence de presse les décisions issues du tribunal des pairs depuis 11 mois. 12 affaires ont été examinées et validées dont 8 auto-saisines et 4 plaintes, au total 24 entreprises de presse sont concernées par ces avis.





Ainsi, sur les 12 affaires vidées par le tribunal du Cored des avertissements et de blâmes et ont été infligés aux médias concernés.