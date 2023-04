​Levée du corps de Ibrahima Sene: Témoignages unanimes, rendus à un farouche combattant des libertés et de la démocratie

Il était connu pour sa franchise et sa liberté dans ses idées. Mais également dans sa quête de l’épanouissement des populations sa principale raison d’être qui l’a d’ailleurs embarqué dans l’arène politique. Les témoignages sur Ibrahima Sene ont été unanimes. « Un homme juste, social et prêt à se donner pour les libertés des peuples » . C’est ce qu’ont généralement soutenus ses proches , amis et surtout camarades politiques particulièrement du PIT qui ont massivement envahi l’hôpital Principal de Dakar ce matin pour assister à la cérémonie de levée du corps avant l’enterrement prévu à Ngaye Mekhé.