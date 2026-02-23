​Le Nigeria, premier consommateur de viande canine en Afrique

Selon des données du Dog Friendly Country Index, le Nigeria s'affirme comme le principal consommateur de viande de chien sur le continent africain.
À l'échelle internationale, le pays occupe désormais la troisième place mondiale, devancé seulement par la Corée du Sud et le Vietnam. Cette statistique souligne une pratique culturelle ancrée dans certaines régions du pays, malgré les débats croissants sur le bien-être animal à l'échelle globale.
À l'échelle internationale, le pays occupe désormais la troisième place mondiale, devancé seulement par la Corée du Sud et le Vietnam. Cette statistique souligne une pratique culturelle ancrée dans certaines régions du pays, malgré les débats croissants sur le bien-être animal à l'échelle globale.
Autres articles
-
Trafic international de drogue : une ressortissante sud-africaine accouche en garde à vue
-
Chambre criminelle-Mbour: un pêcheur avait été mortellement poignardé pour un téléphone portable à Joal
-
Fiscalité des fonctionnaires : " Il n'y a pas de sur-imposition sur les revenus " précise Cheikh Diba
-
Sécurité à l’UCAD : Ousmane Sonko annonce l’érection d’un commissariat permanent au campus social
-
Réouverture du COUD : Daouda Ngom annonce des mesures de sécurité au niveau du Campus et des réformes sur les bourses