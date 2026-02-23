​Le Nigeria, premier consommateur de viande canine en Afrique

​Selon des données du Dog Friendly Country Index, le Nigeria s'affirme comme le principal consommateur de viande de chien sur le continent africain.



​À l'échelle internationale, le pays occupe désormais la troisième place mondiale, devancé seulement par la Corée du Sud et le Vietnam. Cette statistique souligne une pratique culturelle ancrée dans certaines régions du pays, malgré les débats croissants sur le bien-être animal à l'échelle globale.