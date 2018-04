​Kalidou Koulibaly sauveur face à la Juve (1-0), Naples revient à un point des Turinois

Naples a arraché la victoire (1-0) grâce à un but de Kalidou Koulibaly en toute fin de match sur le terrain de la Juventus. Le but de l'international sénégalais (90e), a permis aux napolitains de revenir à un point des Turinois, toujours premiers, à quatre journées de la fin du championnat italien.



Le défenseur des Lions a surgi sur corner pour donner l'avantage à son équipe, dans un match compliqué. "Kali" a encore livré un nouveau match de très haut niveau. C'est le patron de la défense de Naples, où le joueur sénégalais prend souvent toute la lumière.



Son coup de tête puissant est venu délivrer les napolitains, qui peuvent encore croire à leur troisième titre de champion d’Italie. La différence de buts particulière entre Juventus et Naples étant nulle, le titre se décidera à la différence de buts générale, qui est largement favorable aux napolitains, en cas d’égalité...