​KAFFRINE: le ministre Mamadou Talla préside un CRD spécial sur le PNADT

Le Ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, Monsieur Mamadou Talla, préside, aujourd’hui, un CRD Spécial axé sur la vulgarisation du PNADT et le partage des activités de correction des incohérences territoriales dans les communes d’intervention du projet ‘’Senn Suuf’’.



Après les CRD de vulgarisation organisés en 2020 et en 2021 dans treize régions du pays, Kaffrine abrite, ce jeudi 16 février 2023, la dernière rencontre d’échanges et de partage du PNADT.



Ces réunions avec les acteurs du développement des régions font suite aux instructions de son Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République lors du Conseil des Ministres du 29 janvier 2020. Il avait demandé à la tutelle de vulgariser auprès des institutions, des collectivités territoriales et de l’ensemble des acteurs, le PNADT.



Le PNADT avec ses outils qui sont encadrés juridiquement par la Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement durable des Territoires (LOADT), promulguée le 12 janvier 2021 vise à promouvoir le développement du Sénégal à partir de ses territoires par une bonne structuration de l’espace et une valorisation durable de leurs ressources et potentialités.



Le PNADT constitue le réceptacle spatial de toutes ces politiques et permet de territorialiser les projets du PSE. En effet, il a identifié des filières et potentialités économiques pouvant être développées à partir de l’exploitation et de la valorisation des ressources naturelles pour un développement généralisé sur l’ensemble du territoire national. A partir de ces filières, des projets de développement territorial peuvent être formulés afin de favoriser l’emploi des jeunes et des femmes, a déclaré le Ministre.



Dans cette dynamique, il a rappelé qu’un Programme national d’Appui à la Valorisation des Ressources et Potentialités territoriales (PAVART) est en cours de formulation au sein de mon Département, à travers l’Agence nationale de l’Aménagement du Territoire.



Dans la hiérarchie fonctionnelle des établissements humains du PNADT, la ville de Kaffrine est classée parmi les métropoles régionales du fait de sa position stratégique et de sa démographie. Elle polarise ainsi un réseau de villes secondaires stratégiques comme Mbirkilane, Koungheul et Malem-Hodar.



La région de Kaffrine accueille, avec celle de Kaolack, le projet Seen Suuf, qui œuvre dans le domaine de l’amélioration de la gestion foncière à l’instar d’autres projets : le Projet Cadastre et Sécurisation Foncière (PROCASEF) financé par la Banque mondiale, le Programme de Modernisation de la Gestion Foncière (PROMOGEF) de la Coopération allemande avec la KFW, le projet « Gouvernance foncière inclusive pour améliorer la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et la consolidation de la paix » financé par la FAO.