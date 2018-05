​Imam Ndao et les 8 millions reçus de Ibrahima Diallo

Le président du tribunal a aussi voulu faire la lumière sur l’argent qu’Ibrahima Diallo lui avait remis. 8 millions de francs Cfa. Si, à l’enquête préliminaire, il avait nié la remise d’un tel montant, devant le prétoire, l’imam a avoué que celui-ci lui en avait remis.

Dans un premier temps, il lui a remis 1500 euros, en guise de prêt. Ils avaient défini les modalités de paiement. Avant de lui confier 25 billets de 500 euros.

En plus, il savait qu’Ibrahima Diallo venait du Nigéria mais il ne lui avait pas demandé ses activités. Cet argent n’a pas porté bonheur à Imam Ndao. Car, il a été arrêté cinq jours après qu’il a reçu ce montant. Le juge rappelle les propos de Coumba Niang à l’enquête et chargeant l’imam. Elle disait : « Imam Alioune Ndao m’avait fait savoir que Ibrahima Diallo était de passage chez lui et ce dernier lui avait prêté de l’argent. Je lui ai fait savoir que j’ai donné 15 millions de francs Cfa à Ibrahima Diallo qui était en route pour la Gambie. Imam Ndao m’avait souligné qu’il allait appeler Ibrahima Diallo pour lui demander de veiller sur cet argent même au prix de sa vie. »

A l’en croire, la dame s’est trompée en faisant de telles affirmations. Ce que le juge n’a pas compris, c’est que pourquoi les dames Rama Ba et Abibabou ont séjourné chez l’imam avant de rejoindre leurs époux respectivement Abdallah Dièye et Alioune Guèye en Libye. Ceux-ci sont d’ailleurs décédés au front.

L’imam, faisant preuve de constance depuis le début de son interrogatoire, ne donne pas une réponse convaincante sur cette question. Il a indiqué que son daara est tellement grand que beaucoup de personnes peuvent y séjourner sans qu’ils en soit informé. Le président lui signifie qu’un bon père de famille ne doit pas se comporter de la sorte.