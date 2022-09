​Égalité Homme-Femme: le discours défaitiste de l’agence des Nations Unies pour les Femmes qui ne colle pas avec la réalité des progrès réalisés.

Décidément, c’est à se demander sérieusement à quoi sert l’Organisation des Nations Unies et son budget faramineux. Au début de la pandémie de la Covid 19, les africains ont entendu le Secrétaire Général de l’ONU puis le Directeur exécutif de l’Organisation Mondiale de la Santé prédire des millions de morts en Afrique. A l’arrivée, l’Afrique a été le continent le moins touché par la pandémie.

Voilà que ONUFEMME, l’agence onusienne en charge des droits des femmes dans le monde déclare qu’il faudra des siècles pour atteindre l’égalité homme-femme. Encore une fois un discours catastrophiste pour ne pas dire défaitiste est servi par une institution onusienne qui reçoit chaque année plus de 500 millions de dollars en dons et cotisations! Si cette prévision est objective, il faudrait fermer ONUFEMME pour cause d’inutilité publique! A quoi servirait-elle si ce n’est payer grassement des fonctionnaires qui ne prévoient pas de résultats probants avant… plusieurs siècles. Quelle piètre communication! Une telle prévision n’est d’ailleurs pas corroborée par les chiffres de l’avancement des droits des femmes dans de nombreuses parties du monde. Ici en Afrique, au Sénégal plus précisément, les progrès sont importants même si de nombreux défis sont encore à relever. Rappelons quelques avancées majeures: pour tous les postes électifs, la loi exige que les femmes soient représentées de manière égalitaire, ces deux dernières années, il y’a plus de filles présentées à l’entrée en 6eme que de garçons. Même en faculté de médecine, les femmes sont aussi nombreuses à être diplômées. Et ONUFEMME sur la base d’on ne sait quel calcul nous parle de siècles à venir! Ressaisissez-vous Mme la Directrice Exécutive de ONUFEMME! S’il sagit d’une stratégie de mobilisation des ressources, elle est contre-productive car elle décourage vos propres bailleurs de fonds et surtout vous démoralisez des centaines de milliers de femmes et d’hommes qui se battent au quotidien pour faire avancer la cause des femmes et des filles et pour faire reculer les injustices qu’elles subissent. Il y’a certes encore des progrès importants à faire dans de nombreuses parties du monde mais c’est par l’optimisme, l’engagement et la détermination que le cours de l’histoire s’accélère. Alors de grâce, Mme la Directrice de ONUFEMME arrêtez de nous casser le moral. A défaut, nous demanderons à vos bailleurs de fonds de rediriger les ressources qu’ils allouent à votre organisation vers les associations qui luttent au quoditien pour accélérer les progrès en matière d’égalité de genre.



Assane Séne

Membre de la campagne « Lui pour Elle »