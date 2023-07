​Éducation : le MEN remet 10 000 tablettes aux établissements scolaires dans le cadre du PROMET

Un an après son lancement, le Ministère de l’Education Nationaliste matérialise le programme Promet en distribuant plus de 10 000 tablettes avec des ressources numérique aux maternelles , aux écoles primaires et Secondaires . Cette cérémonie de remise symbolique de 20 tablettes a été présidée par le ministre de l'Education Nationale, Dr Cheikh Oumar Anne. Selon le coordonnateur dudit projet « Nous sommes là dans le cadre du projet . C’est une remise symbolique. Cette année on compte distribué 10 000 tablettes pour toutes les IA , les écoles qui seront choisies , des enseignants pour la production pédagogique… par rapport au paramètre l’âge c’est une question sur laquelle on a travaillé. Nous sommes suffisamment outillés pour travailler sur ce programme . Les promesses ont porté des fleurs et sous peu les fruits vont être récoltés par nos élèves », a t- il souligné . Un avis bien partagé par le président de l’association des Parents d’élèves et Étudiants du Sénégal. Selon Abdoulaye Fane , des espaces numériques ouverts devraient être implantés un peu partout . « J’en ai déjà parlé avec le coordinateur dudit projet . « Mais comme il l’a dit aussi , le parametrage est très important afin que les élèves ne puissent utiliser ces tablettes que pour étudier . Il faut qu’ils ne puissent les utiliser que pour les besoins pédagogiques », a insisté M. Fané. Pour rappel Le PROMET va permettre les réaménagements administratifs et pédagogiques à même de produire, valider et dispenser les ressources nécessaires à l’enseignement à distance et de contribuer significativement à l’amélioration des résultats aux différents examens scolaires. Ceci conformément à la décision présidentielle n• 1 pour « réorienter le système éducatif vers les sciences et les mathématiques, le numérique, les technologies et l’entreprenariat . La cérémonie de remise de tablettes et des resources numériques s’est tenue ce 10 juillet 2023 à la sphère Ministérielle Abib Thiam de Diamniadio .