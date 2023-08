​ÉTAT CIVIL: 8 millions d’actes déjà numérisés

Dans le cadre de la semaine de la semaine nationale de l’état civil, le ministre chargé des Collectivités territoriales, Mamadou Talla, est revenu sur les avancées significatives notées dans la modernisation de l’état civil.



La mise en œuvre du Programme Nekkal a permis de numériser des milliers de registres. Selon le ministre Mamadou Talla, ce Programme a pour objectif de contribuer au respect des droits des personnes liées à la reconnaissance de leur identité par la mise en place d’un Registre national de l’état civil (RNEC). “52 centres d’État civil sont en cours de construction ou réhabilitation avec leurs équipements, 05 salles d’archivage de Tribunaux de Grande Instance, 37 centres d’Etat civil en systèmes photovoltaïques en zone rurale, 65 motos pour faciliter la remontée des cahiers de village et de quartier, un vaste programme de renforcement de capacité a déja permis la formation de 4060 acteurs d’Etat civil (officiers. Agents, préposés aux archives, auxiliaires d’état civil) ont été déjà réalisés” a t-il déclaré.



Pour rappel, Le thème choisi pour la Journée africaine de l’état civil de cette année 2023 est « La Digitalisation des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil : l’opportunité d’accroître la couverture nationale et d’améliorer la qualité et l’actualité des données ». Un thème qui est en droite ligne de cette option prise par l’Etat du Sénégal de rendre accessible l’état civil par l’intégration des nouvelles technologies, selon le ministre.



Parallèlement à la numérisation, les opérations d’indexation sont en cours. Elles seront suivies par la mise en place d’un Registre national de l’état civil avec une application de gestion des faits d’état civil, qui va centraliser l’ensemble des données sécurisées de toutes les Collectivités territoriales et des postes consulaires. “A ce jour, plus de 8 millions d’actes ont été numérisés par les équipes de l’ANEC qui poursuivent les opérations à travers le territoire nationale et 2 millions d’actes sont déjà indexés.

Une application de gestion des faits d’état civil est en train d’être expérimentée dans 15 communes dont Touba, Saint Louis, Malicounda, Grand Yoff, Pikine ouest, Diourbel, Dakar Plateau, Yeumbeul nord…

En plus de l’application, l’ANEC a lancé, il y a quelques jours, le processus de mise en place d’une plateforme d’offre de services des usagers” a ajouté le ministre Mamadou Talla. Selon lui cette plateforme permettra aux citoyens de pouvoir demander un acte d’état civil sans avoir à se déplacer.



Il a lancé ainsi un appel aux populations de Bosséa, Nguénar, Damnga , lowre et du Ferlo à une déclaration systématique des naissances, mariages et décès. “La région de Matam a été choisie pour abriter la cérémonie officielle de la Semaine nationale de l’état civil car elle fait partie des régions à faible taux d’enregistrement à l’état civil. Il faut, qu’ensemble qu’on travaille à renverser cette tendance pour dépasser le taux de 74%. J’appelle à l’implication de toutes les familles d’acteurs ici présents : les services de l’état, les élus, les acteurs communautaires, les acteurs de la santé, de l’éducation” a t-il conclut.