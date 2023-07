​Drapeau grand prix chef de l'État 2023: Tawfekh de Oumar Bao remporte la mise

Les turfistes sont venus des quatre coins du pays pour assister au grand prix du Chef de l'État qui s'est tenu, ce dimanche à l'hippodrome Ndiaw Macodou Diop.

Le poulain de Oumar Bao, Tawfekh a remporté la mise, suivi de Ngoné Latyr du général Maïssa Sélé Diop et de Amidou Oumah de Oumar Bao. Des promoteurs ont réitéré leur satisfecit au Chef de l'État pour tout ce qu'il fait dans le domaine de l'élevage et surtout pour l'avancée des courses hippiques au Sénégal depuis qu'il est à la tête du pays.

À rappeler que le ministre Samba Ndiobéne a fait le déplacement pour représenter le gouvernement du Sénégal. Il était accompagné du ministre de l'artisanat, Docteur Pape Amadou Ndiaye et du dg de l'AIBD.