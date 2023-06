​Dialogue national / Aymirou Gningue au nom de BBY: « Cette rencontre est une chance pour le Sénégal »

L’ancien député considère qu’à partir de ce dialogue, le plus grand pas à boiser c’est « la sauvegarde des institutions ». Il faut que les fauteurs de troubles soient corrigés. Nous savons que vous aimez le peuple sénégalais mais il faut parfois que la vérité soit dite. Et elle n’est autre que de faire respecter les règles démocratiques aux Sénégalais » précise le représentant du pôle de la mouvance pour ce lancement du dialogue, Aymirou Gningue tout en rappelant le ferme engagement de la mouvance présidentielle à respecter les règles et décisions qui découleront de ces concertations nationales.