​Dépistage des Cancers Féminins : la Fonction publique au cœur de la prévention

Monsieur Olivier BOUCAL, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public a officiellement lancé les Journées de dépistage des cancers féminins, le jeudi 31 octobre 2024 à l’annexe du Centre médico-social de la Fonction publique (CMSFP) sise à la Médina.



Cette initiative qui marque le début d’un programme annuel au sein du (CMSFP) va permettre à toutes les femmes de l’Administration de bénéficier d’un suivi régulier tout au long de l’année.



À cette occasion, le Ministre a visité les installations, notamment l’appareil de mammographie complet et fonctionnel, pour s’assurer de la qualité des équipements disponibles. Les femmes ont eu accès à un service complet, incluant la palpation mammaire, l’apprentissage de l’autopalpation, et le dépistage du cancer du col par le test au Lugol. Pour celles nécessitant des examens complémentaires, des mammographies, échographies mammaires, et frottis cervico-faciaux sont également proposés.



Dès le lundi 4 novembre, les séances de dépistage seront accessibles à toutes les femmes de l’administration sur inscription via la plateforme dédiée.