​Décision du Chef de l'Etat : Pas de grâce présidentielle pour les voleurs de bétail

Il n'y aura pas de grâce collective à l'occasion du 4 avril, du moins pour les voleurs de bétail. La décision a été officiellement annoncée par le ministère de la Justice et confirmée dans les milieux judiciaires.



"Avec la recrudescence récurrente du vol de bétail et de certains crimes liés à l’environnement, le Président de la République n’a pas jugé adéquat d’élargir sa mansuétude aux auteurs de telles infractions", lit-on dans le communiqué du ministère de la Justice.



A l'occasion de la fête nationale, le président Macky Sall a signé un décret de grâce collective, dont sont notamment exclus les auteurs de vol de bétail. La décision concerne 673 personnes incarcérées dans les différentes prisons et maisons d'arrêt du Sénégal.

"102 bénéficiaires de la grâce présidentielle ont un statut particulier : 94 sont de grands malades, 6 sont âgés de moins de 18 ans et 2 ont plus de 65 ans", lit-on dans le communiqué.

Le président de la République renoue ainsi avec un usage qui existe depuis des années. Cette décision, qui relève des prérogatives du chef de l'Etat, est cohérente avec celle qu'il a prise de désengorger les prisons...