Dans la tête de Aminata Maabo Mia.



Papa, Maman



Permettez moi...



Comme depuis plusieurs années, aujourd'hui encore vous vous êtes donnés en spectacle dans les réseaux sociaux en faisant l'affaire des caweurs.



Allez sur toutes les plateformes, vous êtes le sujet de tous les débats.



Pourquoi ?



Papa, Maman,



Vous êtes en train d'écrire l'histoire de votre présent dictée par votre passé mais vous semblez oublier le plus important : vous êtes en train décrire mon HISTOIRE FUTURE.



A cause de vous deux, demain on pourra me dire "sa papa ak sa yaaye gno wakh.." et je ne pourrai pas nier. Ils me sortiront vos vidéos. Ce sera dans 10 ans ou dans 15 ans. Ce sera bientôt.



M'imaginez vous un seul instant, devenue une autorité dans ce pays, que l'on me ressorte ce que mon père et ma mère se sont dit sur la place publique.



Papa, maman,



Tous les couples ont des problèmes les uns plus déchirants que les autres. Cependant il faut toujours savoir avoir de la mesure. Vous n'êtes plus seuls : je suis là !



Je pense fortement que je suis le fruit d'un bonheur : d'un Jombajo et d'un toucouleur bou rafeet. Je préfère retenir cela.

Que vos égos ne vous poussent pas à sacrifier ma future réputation sinon quelque soit ce que je ferai de bien on me lancera à la figure "doom ja ndey ja" ou " sa baay moko fi wakhone".



Vous savez mieux que moi que la vie est courte et qu'elle sait guérir toutes les plaies. J'aurai bien aimé vous revoir ensemble même si je saurai me résigner si cela est devenu impossible.



Tout ce que je vous demande mooy ngen sangue ma soutoura.

Ne vous inquiétez pas.



Quand je serai plus grande je vous parlerez à tous les deux : à Papa et à maman ! Je suis de vous deux !



Remarquez que tous les liveurs gratent des vues sur votre histoire, oups NOTRE histoire. Nous sommes trois et cela c'est pour toute la vie.



S'il te plait Papa, avant de dire du mal à maman pense à moi.

S'il te plait Maman, avant de dire du mal à Papa, pense à moi.



Pensez à moi s'il vous plait.



Je suis appelé à grandir et j'ai besoin que l'on me respecte à travers vous.



Dama len ko gnaane !



J'ai deux parents et j'ai besoin de deux. Vous pouvez ne plus être ensemble mais que l'on dise du mal de vous, ça vous pouvez y mettre un terme. Et tout de suite !



S'il vous plait.



Aminata de Maabo et Mia.



Un Kaaw meurtri