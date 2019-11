​DURBAN (Afrique du Sud) : Thérèse Faye Diouf élue Présidente du Réseau des Jeunes élus d’Afrique de l’Ouest, lors du Sommet Mondial des Dirigeants locaux et régionaux (UGCL).

Suite à mon élection au poste de Présidente du Réseau des Jeunes élus d’Afrique de l’Ouest, lors du Sommet Mondial des Dirigeants locaux et régionaux (UGCL), qui se tient à Durban, en Afrique du Sud, du 11 au 15 novembre 2019, c’est avec une immense gratitude que je tiens à vous exprimer mes remerciements pour vos messages de félicitations et vos vœux de réussite.







Je tiens à exprimer mes remerciements les plus chaleureux à son Excellence Monsieur le Président Macky SALL, pour son soutien et son assistance à la délégation du Sénégal. J'espère sincèrement vous faire honneur en relevant le défi et en étant à la hauteur de mes nouvelles responsabilités.







A Monsieur Aliou Sall, Président de l’Association des Maires du Sénégal (AMS) merci pour la confiance et le soutien.







A mes collègues, Monsieur Serigne Cheikh Mbacké Dione, Maire de Pambal, dans le département de Tivaouane, et Monsieur Harona Camara, Maire de Dinguiraye, dans le département de Médina Yoro Foula, des jeunes très dynamiques dans le Parti présidentiel, à toute la délégation sénégalaise, ainsi qu’aux autres Elus d’Afrique, merci pour l’estime et la considération que vous ne cessez de me témoigner au quotidien.



Aux camarades de l’Alliance Pour la République (APR), merci pour les prières et les vœux de réussite.







À ma famille, à mes parents et militants de ma chère « Diarrère natale », merci pour le soutien constant et la confiance renouvelée.



A mes collaborateurs de l’Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits (ANPECTP), merci pour l’engagement constant.







Que le Tout Puissant vous rétribue au quintuple votre engagement sans faille à mes côtés, ce qui m’a permis d’être efficace tout au long de mon riche compagnonnage avec son Excellence le Président Macky SALL.



Merci pour tout !







Ensemble le travail continue pour relever d’autres défis au service exclusif de la jeunesse africaine !