​Coupe du Sénégal : Apres l’apothéose de la finale, le PM Amadou Bâ se félicite de la politique sportive du Président Macky Sall

La finale de la coupe du Sénégal qui s’est disputée ce dimanche après-midi au stade Abdoulaye Wade, est quelque part l’aboutissement de la politique sportive de l’Etat du Sénégal. C’est ce qu’a affirmé le Premier ministre et actuel ministre des sports Amadou Bâ après avoir assisté à la rencontre et procédé à la remise du trophée. « À travers cette distinction que l’on m’a donnée, c’est la politique sportive impulsée par le Président Macky Sall qui est saluée par la fédération sénégalaise de football » a-t-il ajouté après avoir reçu une distinction honorifique. Le PM a aussi annoncé qu’un conseil interministériel pour l’organisation de Navétanes sans violence pour s’assurer que les terrains soient aux normes et mieux renforcer le championnat local sera bientôt tenu.