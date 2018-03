​Convention de partenariat entre les Maires Aliou SALL ( Ville de Guédiawaye) et Mouhamed DIA (Commune de Thieppe)

L’Acte 3 de la Décentralisation, une réforme majeure de l’État aux enjeux politiques, économiques et sociaux énormes, permet aux collectivités locales d’exercer plus de responsabilité dans le développement à partir d’une nouvelle réorganisation du territoire national. Il favorise l’intercommunalité en fournissant une information territoriale fiable, indispensable à la conception et la mise en œuvre de projets de développement pertinents et viables.



Dans ce cadre, les élus et les acteurs économiques de la Commune de Thieppe avaient effectués à Guédiawaye une visite d’échange, de partage et de capitalisation d’expériences axées sur le développement économique local et menées depuis sous l’accompagnement du projet d’appui à la petite entreprise (PAPES) et de l’ONUDI. Le prétexte de cette rencontre était de s’inspirer du modèle de Guédiawaye.

L’issue des travaux recommande vivement de poser les jalons d’un partenariat entre les deux communes à travers une convention.