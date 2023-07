​Chiffre d’affaires semestriel: La Sonatel table sur 794 milliards avec une croissance de 11,3 de croissance par rapport au premier semestre 2022.

Dans cette évaluation des six premiers mois de l’année 2023, le Groupe Sonatel, opérant dans cinq pays (Sénégal, Mali, Guinée, Guinée-Bissau et Sierra Leone), a réalisé ses prévisions dans un contexte général difficile. Le chiffre d’affaires consolidé des cinq pays atteint 794 milliards, enregistrant une croissance de 11,3% par rapport au premier semestre 2022. D’après la Sonatel, cette croissance a été réalisée grâce à des investissements à hauteur de 125 milliards FCFA dans les cinq pays, soit une augmentation de 13,7%, supérieure à la croissance du chiffre d’affaires. Ces investissements substantiels ont servi à étendre et à densifier les réseaux très haut débit fixe et mobile, améliorer la qualité de service, contribuer à l’aménagement numérique des territoires et à soutenir les politiques de développement numérique des Etats.







Malgré l’augmentation des coûts de production en raison de l’inflation et des variations de change non maitrisées, la valeur a été préservée grâce à la poursuite des projets de transformation et d’optimisation des charges. Le résultat net consolidé du Groupe atteint 148,6 Milliards FCFA, enregistrant une augmentation de 14% et représente 18,7% du chiffre d’affaires consolidé.







Parmi les marqueurs qui valident cette croissance dans ces six premiers mois de l’année, figure l’offre très haut débit fixe (Fibre) et mobile (4G) sur tous les marchés, dédiée aux particuliers comme aux entreprises, avec un maintien de sa position leader dans tous les pays où il opère.







Aussi, le marché mobile money a connu un véritable regain, impulsé par des réaménagements tarifaires, des offres compétitives et le renforcement du réseau de distribution qui ont favorisé la croissance de la base des clients et une augmentation substantielle des volumes de transactions. Orange Money demeure leader dans 4 des 5 pays desservis.







La baisse du trafic international affectant le marché de gros est partiellement compensée par divers relais de croissance, tels que la vente de conseils et d’expertise, en particulier avec la gestion déléguée de la SBIN (Société Béninoise d’Infrastructures Numériques) et l’hébergement d’opérateurs satellite et datacenters.











Des performances qui seront consolidées











Le directeur général de la Sonatel Sékou Dramé, prévoit avec ses équipes de consolider ces performances au second semestre grâce à une animation commerciale et marketing soutenue et la poursuite des efforts d’optimisation des charges.







Face à la demande croissante de nos clients pour une connectivité améliorée et des débits plus élevés, Sékou Dramé déclare que le groupe s’efforce de finaliser dans les meilleurs délais son programme de déploiement 2024 des réseaux dans tous les pays.







Aussi, avec l’acquisition de la licence 5G au Sénégal au début de ce second semestre renforce notre engagement à fournir les technologies les plus avancées et les plus innovantes aux clients, pour une expérience encore plus enrichissante sur les réseaux Orange.







Le groupe continuera à mener ses projets de transformation et son programme de mutualisation pour le développement de synergies entre les pays afin d’enrichir l’expérience client, d’améliorer l’expérience salariée, de maintenir nos positions et de préserver notre capacité à créer de la valeur avec une croissance rentable.