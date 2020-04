​COVID-19 : 22 Sénégalais sont décédés aux Usa.

Le coronavirus fait des ravages aux Etats-Unis et la communauté sénégalaise est fortement touchée. Selon des sources diplomatiques autorisées de Libération online, 22 compatriotes sont décédés aux Etats-Unis depuis l’apparition de la maladie.

En effet, 5 nouveaux décès sont venus se rajouter, ce 20 avril, aux 17 déjà officiellement comptabilisés. D’ailleurs, les familles des 17 premières victimes ont commencé à recevoir, hier, un appui de l'ambassade du Sénégal à Washington. Chaque famille endeuillée doit percevoir 2000 dollars, les personnes en transit 300 dollars et les malades 500 dollars.

A noter que la représentation diplomatique "a pris en charge les frais funéraires d’un compatriote décédé de la Covid-19 et dont la famille n’est pas identifiée", selon une note officielle.