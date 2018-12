​CAN 2019 - Matar Bâ avertit Aliou Cissé : "Il peut être limogé en cas d'échec..."

Invité ce mardi 18 décembre 2018 de l’émission « Rétro Sports » de Sud fm, Matar Bâ, ministre des Sports a clairement signifié la décision qui sera prise si le sélectionneur des «Lions» ne parvenait pas à remplir le cahier de charges assigné par la FSF (Atteindre la finale et ramener le trophée rien que ça.) D'après le ministre, Coach Cissé est passible de limogeage en cas d’échec à la CAN 2019.

A l'en croire : "Je crois dur comme fer que la prochaine Coupe d’Afrique est la nôtre. Les résultats d’Aliou Cissé sont positifs, mais on a soif de cette coupe. Je lui souhaite d’atteindre les objectifs qu’on lui assigne. Parce qu’il soit sénégalais ou non, s’il n’atteint pas les objectifs assignés, ses employeurs peuvent le limoger » avertira t'il