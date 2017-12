​Budget 2018 : Le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale grossit de 5 964 760 320 FCFA, soit 3,65% en valeur relative

Le projet de budget du ministère de la Santé et de l’Action Sociale est arrêté à la somme de 169.487.111.320 FCFA contre 163.522.351.000 FCFA en 2017, soit une augmentation de 5.964.760.320 FCFA en valeur absolue et 3,65% en valeur relative.



Les élus du peuple ont échangé avec le ministre de la Santé sur presque toutes les questions qui touchent le département de la santé notamment la CMU, les équipements, les infrastructures et le manque de personnel dans certains hôpitaux et postes de santé à l’intérieur du pays.



En réponse aux interrogations, le ministre de la santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, les a remerciés pour l'intérêt porté au département de la santé, et a rassuré les commissaires sur l’appui qui sera apporté pour une ouverture rapide des structures de santé.