​Arrestation de Ousmane Sonko: Me Aissata Tall Sall fait des précisions de taille

Se prononçant sur le dossier judiciaire impliquant l’opposant Ousmane Sonko, le ministre des affaires étrangères, Aissata Tall Sall a livré un certain nombre de précisions, notamment, sur le délai de prescription pour arrêter le mis en cause.



« Le procureur est le maître des poursuites. Il a un temps pendant lequel il doit pouvoir poursuivre, au-delà de ce temps quelque puisse être sa volonté, il ne poursuivra pas. Ce temps, il est de 3 ans quand c’est un délit parfois même cela peut être moins quand c’est une contravention, il est de 10 ans quand ce sont des actes criminels qui sont posés. », a souligné l’autorité qui laisse entendre lors du face-à-face gouvernement presse que le procureur peut remonter sur les faits aussi loin que le délai de prescription lui permet. A l’en croire, le maître des poursuites a attendu parce qu’il lui fallait un faisceau de faits et d’actes lui permettant de soutenir l’incrimination.



Aissata Tall Sall a profité de la tribune, ce 3 août, pour se prononcer sur la position de la Cedeao sur le putsch perpétré au Niger et qui n’exclut pas une intervention militaire de l’organisation communautaire pour un retour de l’ordre constitutionnel.



« Nos soldats doivent y aller pour deux raisons. La première c’est que nous sommes dans une organisation communautaire qui en a décidé ainsi et qui s’appelle la Cedeao et le Sénégal a une signature internationale, il ne peut pas être membre de la Cedeao et se soustraire aux décisions que la Cedeao au sommet des chefs d’Etat prend. La deuxième, c’est que la conviction du Sénégal c’est qu’il faut arrêter ces coups d’Etat, voilà pourquoi on y va. », a expliqué Aissata Tall Sall.