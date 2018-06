​Aïda Mbodj : “Cette loi renseigne sur votre incapacité à résoudre l'équation à mille inconnues de la majorité silencieuse”

Fidèle à elle-même, la députée Aïda Mbodj a encore tiré sur la majorité lors de l'examen du projet de loi portant révision du code électoral sur les modalités d'application du parrainage.



Elle a relégué au second plan la discussion qui doit être tenue autour des modalités et s'est plutôt intéressée sur le bien fondé de la loi sur le parrainage.



Selon le député non inscrit, le pouvoir cherche à percer le mystère de la majorité silencieuse. “Cette loi constitue votre dernier rempart pour s'accrocher au pouvoir, elle renseigne sur votre incapacité à résoudre cette équation à mille inconnues de la majorité silencieuse”, a-t-elle débusqué.



Revenant sur les modalités qui doivent accompagner la mise en oeuvre du parrainage, Aïda Mbodji de déclarer que les ministres rendront des comptes suite aux scandales ébruités sur des fonds détournés par certains des leurs et qui seront sans doute utilisés dans l'achat de signatures en faveur du candidat de la majorité.