​Abdoul Magib Bousso, membre du Forum Civil : « Le fiscaliste et l’oncologue nous permettent de revisiter la dangerosité du tabagisme et l’intérêt à aller vers une taxation efficace »

Dans le cadre de sa lutte contre l’utilisation abusive de la cigarette au Sénégal, le Forum Civil a choisi 25 journalistes membres de la convention des jeunes reporters pour les capacités sur l’impact de la taxation du tabac sur les politiques de santé au Sénégal. C’est ainsi qu’Abdoul Magib Bousso, membre du comité exécutif du Forum Civil note que « le Forum Civil ne fait que s’inscrire dans la démarche en l’abordant sur la question de la fiscalité sur le tabac. Nous avons estimé à travers une revue documentaire et des études que le système de taxation sur le tabac est faible au Sénégal. Il est à revoir pour aller dans le sens de la barre fixée par l’OMS pour pouvoir diminuer l’addiction du tabac et recouvrer des ressources importantes pour financer et impacter positivement le système de santé publique. Le Sénégal est à environ 23% de taxation là où les standards sont élevés à 70% ».





C’est ainsi qu’un fiscaliste et un oncologue ont été sollicités pour éveiller les 25 reporters sur les conséquences de ce produit nuisible. « Le fiscaliste et l’oncologue nous permettent de revisiter la dangerosité du tabagisme et l’intérêt à aller vers une taxation efficace. Nous voulons aller vers une taxation plus efficace et juste. Ce qui est visé, c’est arriver à un niveau de dissuasion que le prix du tabac soit suffisamment dissuasif pour diminuer la facilitation de l’obtention du produit et de sa consommation ».



A l’en croire, on a très peu de ressources tirées du tabac et de son industrie et de sa commercialisation mais autant les ménages et les familles que l’Etat consacre des ressources extrêmement importantes à traiter les impacts et les conséquences du tabac. Nous voulons aller vers l’utilisation du cadre légal qu’on doit respecter et appliquer , dit-il. « Nous croyons que ce plaidoyer pourra permettre aux acteurs de travailler dans le sens de rehausser la taxation sur le tabac à des niveaux acceptables pour envisager d’autres systèmes de taxation ».