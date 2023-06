​Abdou Karim Fofana tance Sonko: « Que Le Tout Puissant l’aide à soigner sa mythomanie… »

La sortie hier, du maire de la ville de Ziguinchor non moins le leader de Pastef, a fait l’objet d’analyse de la part du ministre du commerce Abdou Karim Fofana. Ce dernier s’est dit étonné d’entendre les propos de Ousmane Sonko qui nie qu’il a bien été embarqué selon les directives et exigences des éléments de sécurité.



Malheureusement, le porte-parole du gouvernement se désole de voir que le leader de Pastef adapte toujours son discours pour essayer de montrer qu’il n’a pas subi la fermeté de l’Etat et que son retour à Dakar est le fait de sa propre volonté. « Que le Tout-Puissant l’aide à soigner sa mythomanie » lui a souhaité le responsable politique de Fann Point E Amitié.



A en croire le ministre, « entre Sonko et le mensonge, il n’y a pas de rupture possible ». C’est le lieu pour Abdou Karim Fofana de s’indigner de voir que Sonko annonce une marche sur Dakar malgré les morts et les pertes économiques causés, « il persiste dans ses appels irresponsables à l’insurrection ». En outre, Abdou Karim Fofana, précise que « l’Etat dans sa fermeté habituelle l’a bien contraint à rentrer à son domicile pour faire cesser les troubles à l’ordre public dont il est à l’origine ».