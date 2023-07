​« Traque d’opposants »/ Ismaïla Madior Fall répond aux critiques des députés: « Il n’y a pas une volonté de l’Etat de réduire au silence des politiques… »

Sur le projet de révision de la constitution, le ministre de la justice Garde des sceaux a salué le débat que les députés ont entretenu depuis ce matin.







Débutant sur le cas de Birame Souleye Diop, le ministre de la justice révèle : « J’ai dit au président de la République que j’ai été impressionné par l’unanimité de tous les députés pour faire le plaidoyer en faveur de leur collègue » se félicite le ministre même s’il estime que les propos étaient très graves, parce que pouvant remettre en cause les relations diplomatiques entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Le Président a ainsi, recommandé la clémence, juge le ministre Ismaïla Madior Fall.







Aux députés de l’opposition, le ministre de la Justice rappelle qu’il n'y a pas une volonté de l’Etat de traquer des opposants. Mais il faut savoir que. « S’il y a des gens qui veulent troubler l’ordre et semer la terreur, il faut que l’Etat réagisse » ajoute le ministre pour dire que l’Etat doit rester fort.