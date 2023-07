​« On n’a pas un championnat de petite catégorie, c’est extrêmement grave ! » (Cheikh Diop Pdt AS Douanes)

Sans une politique sportive dédiée à la détection et à la formation de la petite catégorie de basketteurs, il est difficile de créer un vivier de talents, à même de permettre d’avoir un basket local de qualité. C’est en tout cas l’avis du président du club de basket, AS Douanes. Pour le lieutenant-colonel Cheikh Diop, il aberrant de constater que : « On n’a pas un championnat de petite catégorie, c’est extrêmement grave ! » Pour rectifier le tir, d’après lui, il est impératif d’avoir des centres et académies de formation de la relève.