​​Assemblée nationale : "J'en appelle à la responsabilité et au retrait de ce projet de loi" (Moustapha Guirassy)

Telle est la réaction du député Moustapha Guirassy sur l'adoption du projet de loi portant parrainage. Selon le député il faut plus de responsabilité dans les faits à l'Assemblée nationale. C'est dans ce sens qu'il ajoutera, "il y a une courbe au bas de la courbe, mais ce qui est le plus proche de la vérité dans cette courbe, c'est la connaissance.

Le député estime qu'il est inadmissible de proposer ce genre de projet de loi sans consulter le peuple.

"Prendre une décision sans passer par la voie référendaire c'est tout a fait irresponsable. J'en appelle à la responsabilité et au retrait de ce projet de loi. Aujourd'hui c'est du forcing qui n'a pas de sens..."